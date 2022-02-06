Загруженность дорог в Москве упала на треть из-за перевода части работников на "удаленку"

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Количество машин на дорогах Москвы за прошедшую неделю сократилось на 15%, это привело к снижению загруженность трасс на треть, сообщили в воскресенье в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"2,7 млн автомобилей в среднем перемещается по городу на этой неделе. Это всего на 15% (около 400 тыс.) машин меньше, чем в декабре 2021 года. Но загруженность всех московских дорог сразу существенно упала с 8-9 до 5-6 баллов", - сказали в ведомстве.

В департаменте добавили, что Московскую кольцевую автомобильную дорогу (МКАД) сейчас пересекает в день 600 тыс. легковых машин, в декабре их было около 800 тыс.

Как отметили в ведомстве, нынешнее снижение числа машин связано с вводом дистанционного режима работы для части сотрудников столичных компаний из-за распространения штамма коронавируса "омикрон".

Однако власти отмечают, что для сохранения столь благополучной ситуации на дорогах на общественный транспорт будет нужно пересадить около 450 тыс. водителей и пассажиров личных автомобилей.

"Наша задача - сделать городской транспорт таким, чтобы он был хорошей и достойной альтернативой личному транспорту: удобным, быстрым и безопасным", - привели в ведомстве слова заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

В январе мэр Москвы Сергей Собянин из-за коронавируса призвал перевести на "удаленку" максимум работников.