Поиск
Лыжные гонки10:00Мужчины. Финал  Россия Россия ФинляндияПодробнееФигурное катание04:30Женщины. Короткая программаПодробнееФигурное катание06:50Мужчины. Произвольная программаПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 07:47Заразились
на 06.02В России 12 810 118+180 071В мире 393 217 243+2 087 782

Загруженность дорог в Москве упала на треть из-за перевода части работников на "удаленку"

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Количество машин на дорогах Москвы за прошедшую неделю сократилось на 15%, это привело к снижению загруженность трасс на треть, сообщили в воскресенье в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"2,7 млн автомобилей в среднем перемещается по городу на этой неделе. Это всего на 15% (около 400 тыс.) машин меньше, чем в декабре 2021 года. Но загруженность всех московских дорог сразу существенно упала с 8-9 до 5-6 баллов", - сказали в ведомстве.

МоскваПассажиропоток в транспорте Москвы сократился на 12% за последние две неделиЧитать подробнее

В департаменте добавили, что Московскую кольцевую автомобильную дорогу (МКАД) сейчас пересекает в день 600 тыс. легковых машин, в декабре их было около 800 тыс.

Как отметили в ведомстве, нынешнее снижение числа машин связано с вводом дистанционного режима работы для части сотрудников столичных компаний из-за распространения штамма коронавируса "омикрон".

Однако власти отмечают, что для сохранения столь благополучной ситуации на дорогах на общественный транспорт будет нужно пересадить около 450 тыс. водителей и пассажиров личных автомобилей.

"Наша задача - сделать городской транспорт таким, чтобы он был хорошей и достойной альтернативой личному транспорту: удобным, быстрым и безопасным", - привели в ведомстве слова заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

В январе мэр Москвы Сергей Собянин из-за коронавируса призвал перевести на "удаленку" максимум работников.

Хроника коронавируса. Февраль.

7
Правительство индийского штата Тамилнад отменило запрет на ночной комендантский час и вновь открыло пляжи в рамках ослабления карантинного режима. На фото: продавец готовит кукурузу на углях на пляже Марина-Бич после открытия пляжей в Ченнаи.3 февраля. В Индонезии продолжается вакцинация детей с 6 до 11 лет от COVID-19.3 февраля. Медработники во время тренировки спортсменов по конькобежному спорту в Пекине.3 февраля. В африканских странах доступ к тестам на COVID-19 есть не у всех, что лишает миллионы бедных простого способа выявления вируса. На фото: экспресс-тестирование в частной клинике в столице Зимбабве Хараре.2 февраля. Учителя частной школы в индийском Ченнаи провели молитву о благополучии учеников перед открытием учебных заведений после ослабления ковидных ограничений.2 февраля. Пакистан запускает поквартирную кампанию вакцинации против коронавируса.1 февраля. В Таиланде возобновилась туристическая программа, позволяющая полностью привитым от COVID-19 путешественникам не проходить карантин.
Правительство индийского штата Тамилнад отменило запрет на ночной комендантский час и вновь открыло пляжи в рамках ослабления карантинного режима. На фото: продавец готовит кукурузу на углях на пляже Марина-Бич после открытия пляжей в Ченнаи.
Москва

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Власти Москвы отменили карантин по COVID-19 в школах и детских садах

Власти Москвы отменили карантин по COVID-19 в школах и детских садах
Пандемия коронавируса

Срок лечения пациентов с COVID-19 в Москве с 6 февраля сократят до недели

Срок лечения пациентов с COVID-19 в Москве с 6 февраля сократят до недели
Пандемия коронавируса

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве упал до 63,2%

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве упал до 63,2%
Пандемия коронавируса

Собянин сообщил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве

Собянин сообщил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве

Фигурант дела о взрывах в московском метро получил пожизненный срок

Фигурант дела о взрывах в московском метро получил пожизненный срок

Беспилотные такси в Москве планируют запустить до конца года

Беспилотные такси в Москве планируют запустить до конца года

Небольшой снег и гололедица ожидаются в Москве в четверг

Небольшой снег и гололедица ожидаются в Москве в четверг

Суд смягчил приговор видеооператору-оппозиционеру Зеленскому

Суд смягчил приговор видеооператору-оппозиционеру Зеленскому

Кассация оставила без изменений приговор экс-главе Серпуховского района

Пандемия коронавируса

Число госпитализаций с COVID-19 в Москве увеличилось на 40% за неделю

Число госпитализаций с COVID-19 в Москве увеличилось на 40% за неделю
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });