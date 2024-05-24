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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:23

Хуситы взяли ответственность за нападения на три судна за последнюю неделю

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Хуситы взяли на себя ответственность за нападения на три судна в Красном, Аравийском и Средиземном морях, совершенные за последнюю неделю. Об этом сообщает EFE со ссылкой на представителя повстанцев Яхью Сари, который назвал эти атаки спецоперациями.

Целью одной из атак с использованием нескольких баллистических ракет, стал контейнеровоз MSC ALEXANDRA, шедший под флагом Панамы из Валенсии в Абу-Даби через Аравийское море.

Кроме того, хуситы нанесли удар по судну YANNIS греческой судоходной компании Eastern Mediterranean Maritime, когда оно шло в Красном море.

Несколько баллистических ракет выпустили и по судну ESSEX в Средиземном море, так как, по словам Сари, оно "нарушило запрет на вход в порты оккупированной Палестины" (оккупированной Палестиной хуситы называют Израиль).

Хуситы атакуют суда в ответ на операцию израильских военных против ХАМАС в секторе Газа.

Аравийское море Израиль Хуситы Красное море Средиземное море
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