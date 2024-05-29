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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:17

Греческий сухогруз получил повреждения в результате ракетной атаки йеменских хуситов

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Принадлежащий Греции сухогруз Laax (под флагом Маршалловых островов) получил повреждение в результате двух ракетных атак йеменских хуситов, сообщила газета Times of Israel.

По данным Управления морских торговых операций Соединенного Королевства, первое нападение на сухогруз Laax произошло у портового города Ходейда в южной части Красного моря, недалеко от Баб-эль-Мандебского пролива. Судно получило повреждения, но осталось на плаву и продолжило ход, пишет издание.

"Сообщается, что экипаж в безопасности, и судно направляется в следующий порт захода", - отметило управление.

Позднее в результате второго удара сухогруз "получил дополнительные повреждения". Частная охранная фирма Ambrey информировала, что "грузовой отсек получил повреждения и начал набирать воду".

Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что между 12:05 и 13:40 (время Саны, совпадает с московским) 28 мая хуситы запустили пять противокорабельных баллистических ракет из контролируемых ими районов Йемена в Красное море. Сухогруз Laax сообщил о попадании трех ракет, но продолжил свое плавание.

Отдельно, между 10:04 и 13:30 силы Центрального командования США успешно уничтожили пять беспилотников над Красным морем, запущенных из района Йемена, контролируемого хуситами.

"Было установлено, что эти беспилотники представляют непосредственную угрозу торговым судам в регионе. Эти действия США предпринимаются для защиты свободы судоходства и повышения безопасности международных вод для судов США, коалиции и торговых судов", - отметило командование.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. После этого хуситы, которые в настоящее время контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии, стали обстреливать суда в Красном море.

Хроника 17 декабря 2023 года – 29 мая 2024 годаОперация США и союзников против хуситов
Израиль Йемен Газа ХАМАС Красное море США
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