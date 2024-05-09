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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Лукашенко назвал тактическое ядерное оружие элементом сдерживания

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что тактическое ядерное оружие (ТЯО) для России и Белоруссии является исключительно элементом сдерживания.

"Для нас и России - это исключительно оружие сдерживания. Нам чужого не надо, России тем более", - сказал Лукашенко журналистам после участия в торжественном мероприятии по случаю дня Победы в четверг в Минске, его слова приводит президентская пресс-служба.

"Ядерное оружие - страшное оружие. (...) Для того, чтобы применить такое оружие, надо тренироваться, надо уметь это делать", - подчеркнул белорусский президент, отметив, что это он был инициатором проведения совместной с РФ проверки средств применения ТЯО.

"Мы хотим мира. Мы не хотим воевать. И мы не хотим, чтобы Украина была плацдармом для нападения. Что вы думаете, только на Россию? От нас ничего не останется. Вот почему мы вместе с Россией. Не только потому, что мы союзники", - сказал Лукашенко, обратив внимание на то, что США тоже отрабатывают в Европе применение ядерного оружия, но делается это непублично.

"Мы ни на кого не собираемся нападать. Но все должны понимать, что за нами не заржавеет", - подытожил он.

Ранее глава Белоруссии подчеркивал, что отработка вопросов применения нестратегического ядерного оружия "призвана обеспечить готовность белорусских воинских частей к работе со специальными боеприпасами, а также отладить механизмы управления войсками и взаимодействия союзных органов управления".

Белоруссия Александр Лукашенко Россия тактическое ядерное оружие
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