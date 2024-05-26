Израиль подвергся ракетному обстрелу из сектора Газа

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Несколько ракет запустили из сектора Газа по центральной части Израиля, жертв и пострадавших нет, передает Times of Israel со ссылкой на заявление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По информации военных, ракеты запустили из южных территорий анклава около Рафаха. По меньшей мере восемь ракет пересекли границу, и несколько из них перехватили.

В связи с атакой в городах центральной части страны, в частности, в Герцлии, в Петах-Тикве, в Тель-Авиве, звучала сирена, предупреждающая о ракетном обстреле. Это первый подобный обстрел за последние четыре месяца, отмечают израильские СМИ.

Группировка ХАМАС взяла на себя ответственность за эту атаку.