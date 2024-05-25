Израильские официальные лица осудили решение суда ООН о прекращении операции в Рафахе

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Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - ИНТЕРФАКС - Решение Международного суда ООН, предписывающее Израилю немедленно прекратить боевые действия в Рафахе, вызвало негативную реакцию у израильских официальных лиц, в том числе у представителей оппозиции, сообщает телеканал CNN.

Так, лидер израильской оппозиционной партии "Еш Атид" Яир Лапид заявил, что "тот факт, что Международный суд даже напрямую не связал окончание военной операции в Рафахе с освобождением заложников и правом Израиля защищать себя от террора, является вопиющим моральным провалом".

Нафтали Беннетт, бывший премьер-министр Израиля, написал в соцсети X, что "Международный суд только что предоставил каждой террористической организации на земле идеальный способ избежать наказания за убийства".

CNN пишет, что неясно, как на решение суда ООН отреагируют США.

"Администрация президента Байдена решительно выступила против обвинения Израиля в геноциде, но неоднократно предупреждала Израиль, что Вашингтон не поддержит крупное наступление в Рафахе, если не увидит заслуживающего доверия плана по обеспечению безопасности гражданского населения", - отмечает телеканал.

В то же время, американский сенатор республиканец Линдси Грэм заявил в соцсетях, что "давно пора дать отпор этим так называемым международным судебным организациям, связанным с ООН".

"Решение Международного суда о том, что Израиль должен прекратить операции, необходимые для уничтожения четырех батальонов убийц и террористов ХАМАС, которые используют палестинцев в качестве живого щита, смехотворно. Израиль будет и должен игнорировать это", - подчеркнул Грэм.

Как сообщалось, Международный суд ООН в пятницу предписал Израилю немедленно прекратить боевые действия в Рафахе и не совершать ничего, что приводило бы к гибели местного населения.

В свою очередь, израильские Совет нацбезопасности и МИД в совместном заявлении ответили на это, что Израиль не осуществлял и не будет осуществлять военную деятельность в районе Рафаха, направленную на уничтожение палестинского гражданского населения.