Лавров заявил, что Украина уже наносит по России удары западным оружием

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В Москве исходят из того, что американское и другое поставляемое Киеву западное оружие используется для нанесения ударов по целям на территории России, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Американское оружие уже используется по самым разным объектам за пределами зоны конфликта", - сказал Лавров журналистам в Минске.

Министр назвал уловками попытки "американцев для своего общественного мнения и для членов НАТО какие-то успокоительные заявления делать, показывать, что решение еще не принято".

"Мы исходим из того, что американское и другое западное оружие наносит удары по целям на российской территории, прежде всего по гражданской инфраструктуре и по жилым кварталам. Так что это на их совести", - заявил Лавров.