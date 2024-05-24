Иранские эксперты не нашли признаков нападения на вертолет Раиси

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Группа иранских экспертов провела осмотр места крушения вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси и не обнаружила признаков того, что летательный аппарат мог подвергнуться нападению, сообщает в пятницу агентство "Мехр".

По его данным, в докладе специалистов указывается, что вертолет перед крушением не отклонялся от запланированного маршрута. Также они не выявили ничего подозрительного при изучении записи переговоров летчиков с авиадиспетчерами.

Иранские эксперты пришли к выводу, что вертолет загорелся после того, как рухнул на землю в гористой местности. Никаких повреждений, которые могли бы указывать на обстрел, не обнаружено.

19 мая вертолет Раиси разбился в горах на северо-западе Ирана недалеко от границы с Азербайджаном. На борту вместе с иранским президентом находились глава МИД, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и аятолла Мохаммад Али аль-е-Хашем.

В понедельник верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи подтвердил, что первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер будет исполнять обязанности президента страны.

Внеочередные президентские выборы назначили на 28 июня.