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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 23 мая

Иранские эксперты не нашли признаков нападения на вертолет Раиси

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Группа иранских экспертов провела осмотр места крушения вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси и не обнаружила признаков того, что летательный аппарат мог подвергнуться нападению, сообщает в пятницу агентство "Мехр".

По его данным, в докладе специалистов указывается, что вертолет перед крушением не отклонялся от запланированного маршрута. Также они не выявили ничего подозрительного при изучении записи переговоров летчиков с авиадиспетчерами.

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Иранские эксперты пришли к выводу, что вертолет загорелся после того, как рухнул на землю в гористой местности. Никаких повреждений, которые могли бы указывать на обстрел, не обнаружено.

19 мая вертолет Раиси разбился в горах на северо-западе Ирана недалеко от границы с Азербайджаном. На борту вместе с иранским президентом находились глава МИД, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и аятолла Мохаммад Али аль-е-Хашем.

В понедельник верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи подтвердил, что первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер будет исполнять обязанности президента страны.

Внеочередные президентские выборы назначили на 28 июня.

Прощание с президентом Ирана

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Хроника 19 – 24 мая 2024 годаГибель президента Ирана Ибрахима Раиси
Иран Ибрахим Раиси
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