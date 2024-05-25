СМИ сообщили о согласии Израиля на очередной раунд переговоров с ХАМАС
Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Израильские власти в субботу согласовали с посредниками - США и Катаром - возобновление переговоров с палестинской группировкой ХАМАС, сообщает агентство EFE.
Ожидается, что переговорный процесс начнется на следующей неделе.
Ранее на этой неделе израильский кабмин выступил за участие в очередной попытке урегулировать конфликт в секторе Газа путем переговоров.
Предыдущие попытки найти компромисс между Израилем и ХАМАС результатов не дали. Цель переговоров - добиться соглашения о перемирии и об обмене заложниками и узниками.
Основная проблема в ходе предыдущих раундов переговоров заключалось в том, что в ХАМАС выступали за неограниченное по срокам перемирие и за вывод израильских сил из Газы. Израильские переговорщики выражали согласие лишь на временное перемирие.