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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

СМИ сообщили о согласии Израиля на очередной раунд переговоров с ХАМАС

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Израильские власти в субботу согласовали с посредниками - США и Катаром - возобновление переговоров с палестинской группировкой ХАМАС, сообщает агентство EFE.

Ожидается, что переговорный процесс начнется на следующей неделе.

Ранее на этой неделе израильский кабмин выступил за участие в очередной попытке урегулировать конфликт в секторе Газа путем переговоров.

Предыдущие попытки найти компромисс между Израилем и ХАМАС результатов не дали. Цель переговоров - добиться соглашения о перемирии и об обмене заложниками и узниками.

Основная проблема в ходе предыдущих раундов переговоров заключалось в том, что в ХАМАС выступали за неограниченное по срокам перемирие и за вывод израильских сил из Газы. Израильские переговорщики выражали согласие лишь на временное перемирие.

Обострение палестино-израильского конфликта

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Дым после израильского авиаудара по сектору Газа
Хроника 07 октября 2023 года – 25 мая 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС сектор Газа
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