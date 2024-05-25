В ХАМАС не намерены возвращаться к переговорам с Израилем

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В группировке ХАМАС заявили, что не вернутся к переговорам с Израилем, сообщает в субботу телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на источники.

По словам источников, в ХАМАС "считают, что Израиль несерьезно настроен в отношении достижения соглашения".

Ранее сообщалось, что израильские власти согласовали с посредниками - США и Катаром - возобновление переговоров с палестинской группировкой ХАМАС. Ожидалось, что переговорный процесс начнется на следующей неделе.

Ранее на этой неделе израильский кабмин выступил за участие в очередной попытке урегулировать конфликт в секторе Газа путем переговоров.

Предыдущие попытки найти компромисс между Израилем и ХАМАС результатов не дали. Цель переговоров - добиться соглашения о перемирии и об обмене заложниками и узниками.

Основная проблема в ходе предыдущих раундов переговоров заключалась в том, что в ХАМАС выступали за неограниченное по срокам перемирие и за вывод израильских сил из Газы. Израильские переговорщики выражали согласие лишь на временное перемирие.