Володин считает, что президентство Зеленского на Украине стало нелегитимным

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что у Владимира Зеленского завершилось право выступать от имени Украины с окончанием срока полномочий президента.

"Любые соглашения с нелегитимным президентом недействительны и в будущем могут быть оспорены. С окончанием срока полномочий у Зеленского завершилось право выступать от имени Украины", - написал он в воскресенье в телеграм-канале.

Как заявил Володин, до апреля этого года на Украине должны были пройти президентские выборы, но, по его словам, отменив их в нарушение Конституции, Зеленский узурпировал власть и с 21 мая "полностью утратил остатки своей псевдо-легитимности".

"Срок его полномочий - 5 лет - уже закончился, и какие-либо ссылки на военное положение противоречат Конституции Украины", - считает председатель Госдумы. По его словам, исходя из норм Конституции "сегодня Зеленский нелегитимен, он не имеет права: объявлять мобилизацию, отправлять людей на войну, принимать какие-либо другие решения от лица главы государства". Также "мобилизованные на основании незаконных решений граждане Украины сегодня должны вернуться домой - Зеленский нелегитимен, он не может давать приказы".

Народ Украины - единственный источник власти в стране, который, по мнению Володина, "находится в заложниках у диктатора-марионетки". "Это необходимо понимать всем: и внутри Украины, и за ее пределами. Прежде всего главам европейских государств", - написал спикер Думы.

24 мая президент РФ Владимир Путин, комментируя так называемую "проблему 21 мая" для президента Украины Владимира Зеленского, связанную с истечением срока его полномочий, заявил журналистам, что российская сторона в случае выхода на юридически обязывающие договоренности по урегулированию украинского кризиса должна иметь дело с легитимными властями в Киеве.

"С кем вести переговоры - это вопрос не праздный, я с вами согласен", - сказал Путин. По его словам, Москва "отдает себе отчет в том, что легитимность действующего главы государства (Украины) закончилась". "Думаю, одна из целей конференции, которая анонсирована в Швейцарии, заключается в том, чтобы западное сообщество - спонсоры сегодняшнего киевского режима - подтвердили легитимность действующего главы государства или уже недействующего", - сказал президент.

По его словам, если дойдет до мирных переговоров, России "нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело для выхода на подписание юридически обязывающих документов", "тогда мы должны быть полностью уверены в том, что мы имеем дело с легитимными властями".

"На этот вопрос должны ответить в самой Украине, прежде всего, думаю, что с позиции парламента, Конституционного суда, каких-то других органов власти. Насколько мне известно - надо посмотреть, что написано в Конституции Украины, какие органы власти имеют право быть продленными по Конституции Украины без выборов, без выборных процедур, а какие на эти права рассчитывать не могут - это может быть сделано на основе юридического анализа. Это вопросы к украинской политической и правовой системе", - заключил Путин.