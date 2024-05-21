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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

ЕС подписал с Молдавией соглашение о партнерстве в сфере обороны

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Евросоюз и Молдавия подписали первое в своем роде соглашение о партнерстве в сфере безопасности и обороны, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после заседания Совета ассоциации ЕС-Молдавия.

"Молдавия сегодня стала первой страной, подписавшей с ЕС соглашение о партнерстве в сфере безопасности и обороны", - сказал он и выразил надежду, что за Молдавией последуют многие другие страны.

Боррель добавил, что Брюссель, заключая такие соглашения, будет стремиться "создать сеть друзей, которые сотрудничают в том, что касается безопасности и обороны".

Подписанное соглашение подразумевает сотрудничество, среди прочего, в сфере кибербезопасности, борьбы против дезинформации.

Жозеп Боррель Молдавия Евросоюз
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