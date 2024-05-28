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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

Молдавия рассчитывает до конца июня начать переговоры о вступлении в ЕС

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил на пресс-конференции, что правительство рассчитывает до конца июня добиться открытия официальных переговоров о вступлении республики в Евросоюз.

"Правительство будет готово. С выполненными всеми домашними заданиями", - сказал Речан.

В связи с этим он отметил необходимость "доводить до граждан преимущества интеграции в ЕС", изменений, которые внедряет правительство, и призывать граждан к участию в референдуме об интеграции в ЕС, который состоится 20 октября.

Накануне министр иностранных дел Молдавии, вице-премьер Михай Попшой заявил, что власти страны делают все, для скорейшего начала переговоров о вступлении страны в Евросоюз. Отвечая на вопросы журналистов, он не стал опровергать или подтверждать ранее появившуюся в издании Politico возможную дату переговоров - 25 июня.

На прошлой неделе председательствующая в Евросоюзе Бельгия подтвердила намерения до конца июня начать переговоры о вступлении Молдавии и Украины в ЕС. Об этом заявила министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб на встрече с Речаном в Брюсселе.

Евросоюз Молдавия Правительство Дорин Речан Аджа Лябиб Михай Попшой
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