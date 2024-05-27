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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

Что случилось этой ночью: понедельник, 27 мая

Погибший от обстрела ВСУ в Орловской области, Чехия выиграла ЧМ по хоккею, энергоавария во Владивостоке

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Один человек погиб в результате падения БПЛА на АЗС в Орловской области. Трое пострадали.

- Сборная Чехии выиграла чемпионат мира по хоккею. В финале чехи со счетом 2:0 победили национальную команду Швейцарии.

- Израиль сообщил об уничтожении двух командиров ХАМАС при ударе по Рафаху. 35 человек погибли, десятки ранены, заявили в Минздраве Газы.

- Часть Владивостока осталась без света из-за энергоаварии. Без света остались более 15 тыс. жителей 90 многоквартирных домов.

- Науседа побеждает во втором туре выборов президента Литвы. За действуйщего президента проголосовали более 75% избирателей во втором туре выборов.

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