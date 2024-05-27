Часть Владивостока осталась без света из-за энергоаварии

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Авария в понедельник оставила без света многоквартирные дома во Владивостоке, сообщила прокуратура Приморского края.

"В понедельник в результате аварий на фидерах трансформаторной подстанции "Загородная" произошло прекращение электроснабжения жителей улиц Беляева, Волкова, Добровольского, Космонавтов, Новожилова, Пацаева, Сахалинская, 2-я Строительная, 3-я Строительная и ряда других", - говорится в сообщении.

В оперативных службах "Интерфаксу" уточнили, что без света остались более 15 тыс. жителей 90 многоквартирных домов краевой столицы.

Специалисты проводят аварийно-восстановительные работы.

Прокуроры начали проверку, в ходе которой оценят исполнение законодательства при содержании и обслуживании электрических сетей, соблюдение нормативного срока устранения аварии, а также должное установление ее причин и условий.

Кроме того, по сигналам в социальных сетях о том, что жители Владивостока не могут связаться с диспетчерской службой, организована проверка работы как ЕДДС, так и диспетчеров сетевой организации, сообщила прокуратура.