Один человек погиб в результате падения БПЛА на АЗС в Орловской области

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Глава Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в ночь на понедельник регион подвергся массированной атаке беспилотников, в результате падения БПЛА на территорию АЗС погиб один человек, трое пострадали.

"Сегодня утром в ходе еще одной массированной атаки на Орловскую область произошло падение БПЛА на территорию топливно-заправочной станции в г. Ливны", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

По его словам, прибывшие на место происшествия сотрудники оперативных служб и администрации города подверглись атаке еще одного дрона.

"В момент их работы на территории АЗС произошло падение еще одного БПЛА. По предварительным данным, (...) в результате происшествия погиб водитель 8-й областной пожарной части. Еще три сотрудника служб пострадали", - сообщил Клычков.

Ранее орловский губернатор сообщал об уничтожении силами ПВО беспилотника над регионом.