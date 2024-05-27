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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

Науседа побеждает во втором туре выборов президента Литвы

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Гитанас Науседа переизбран президентом Литвы, за него проголосовали более 75% избирателей во втором туре выборов, состоявшемся в воскресенье, свидетельствуют предварительные данные Главной избирательной комиссии.

Его соперница премьер-министр Ингрида Шимоните получила свыше 22% голосов.

"Я серьезно думаю о дальнейшем проведении в жизнь государства благосостояния", - заявил Науседа, который пять лет назад выбрал создание государства благосостояния своим предвыборным лозунгом.

Он также пообещал продолжить нынешний внешнеполитический курс Литвы в надежде, что страна получит еще больше пользы от международных организаций, в которые она входит, в частности от Европейского союза и НАТО.

Экс-президент Валдас Адамкус, который поддержал кандидатуру Науседы, сказал, что народ дал ему "надежный мандат".

Новый пятилетний срок полномочий станет последним для Науседы - согласно конституции Литвы, глава государства не может избираться более двух раз подряд.

Науседа - экономист, получивший образование в Вильнюсском университете, имеет степень доктора социальных наук, работал в Институте экономики и приватизации, Государственной службе цен и конкуренции, Банке Литвы, почти три десятилетия преподавал в Вильнюсском университете и 18 лет проработал в частном банке.

Шимоните уже позвонила Науседе и поздравила его с победой, она обещает продолжить работу на посту премьера, но не раскрывает свои дальнейшие политические планы.

Ингрида Шимоните Вильнюс Литва
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