В Ереване задержаны 197 участников акции протеста против политики Пашиняна

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В Ереване с утра полицейские задержали 197 участников акции протеста, которые требуют премьер-министра республики Никола Пашиняна. Об этом "Интерфаксу" сообщили в МВД Армении.

4 мая архиепископ Армянской апостольской церкви Баграт Галстанян с благословления католикоса всех армян Гарегина Второго объявил о проведении акций протеста в Ереване против политики властей Армении в вопросе делимитации границ с Азербайджаном.

26 мая оппозиционный митинг в центре Ереване предложил выдвинуть архиепископа Баграта Галстаняна на пост премьер-министра. Архиепископ заявил, что намерен "заморозить" свое служение в церкви и попросил об этом Католикоса всех армян Гарегина Второго.