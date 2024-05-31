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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:03

В Ереване начались столкновения между полицией и демонстрантами

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Столкновения между полицией и демонстрантами проходят у здания МИД Армении, куда требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна прибыли для встречи с главой МИД Араратом Мирзояном.

Как передал корреспондент "Интерфакса", полицейские проводят задержания наиболее активных участников протестного движения.

В миреВ Ереване задержаны 197 участников акции протеста против политики ПашинянаЧитать подробнее

4 мая архиепископ Армянской апостольской церкви Баграт Галстанян с благословления католикоса всех армян Гарегина Второго объявил о проведении акций протеста в Ереване против политики властей Армении в вопросе делимитации границ с Азербайджаном. Архиепископ требовал отставки Пашиняна.

26 мая на оппозиционном митинге в центре Ереване предложили на пост премьер-министра Армении кандидатуру Галстаняна. Архиепископ сообщил, что попросил Католикоса всех армян Гарегина Второго заморозить свое служение в церкви.

Премьер Пашинян не исключил, что представители армянского духовенства, выступающие против политики властей в вопросе делимитации границ с Азербайджаном, являются агентами влияния.

Ереван Армения
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