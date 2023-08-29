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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Глава МВД Таджикистана рассчитывает обсудить в РФ защиту прав мигрантов

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Таджикистана, генерал-полковник милиции Рамазон Рахимзода отбыл с рабочим визитом в Москву, сообщил во вторник пресс-центр МВД Таджикистана.

"Во время поездки запланирована встреча Рахимзода с министром внутренних дел России генералом полиции Владимиром Колокольцевым. В ходе встречи будут рассмотрены вопросы сотрудничества двух министерств по вопросам пребывания трудовых мигрантов, проблемы и вопросы защиты прав и предотвращения нарушений в их отношении", - говорится в сообщении.

Также запланировано обсуждение задержания фигуранта дела о похищении и убийстве зампредседателя правления АО "Орионбанк" Шухрата Исматуллоева. Исматуллоев был похищен преступниками 23 июня в Душанбе и вывезен на территорию сельсовета Чорбог Варзобского района. Преступники пытали Исматуллоева и впоследствии убили его. Установлены главарь и 15 участников организованной преступной группы, 13 из которых уже задержаны и взяты под стражу.

Таджикистан Шухрата Исматуллоева Владимир Колокольцев МВД РФ
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