Глава МВД Таджикистана рассчитывает обсудить в РФ защиту прав мигрантов

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Таджикистана, генерал-полковник милиции Рамазон Рахимзода отбыл с рабочим визитом в Москву, сообщил во вторник пресс-центр МВД Таджикистана.

"Во время поездки запланирована встреча Рахимзода с министром внутренних дел России генералом полиции Владимиром Колокольцевым. В ходе встречи будут рассмотрены вопросы сотрудничества двух министерств по вопросам пребывания трудовых мигрантов, проблемы и вопросы защиты прав и предотвращения нарушений в их отношении", - говорится в сообщении.

Также запланировано обсуждение задержания фигуранта дела о похищении и убийстве зампредседателя правления АО "Орионбанк" Шухрата Исматуллоева. Исматуллоев был похищен преступниками 23 июня в Душанбе и вывезен на территорию сельсовета Чорбог Варзобского района. Преступники пытали Исматуллоева и впоследствии убили его. Установлены главарь и 15 участников организованной преступной группы, 13 из которых уже задержаны и взяты под стражу.