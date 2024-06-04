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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:05

Председатель СКР поручил продолжать рейды в местах скопления иностранцев

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил о важности усиления контроля за миграционными потоками и поручил подчиненным продолжить практику проведения рейдов в местах скопления иностранцев. Об этом сообщила пресс-служба СКР после оперативного совещания по вопросам противодействия преступности в сфере миграции.

"Председатель СК России отметил значимость усиления контроля за миграционными потоками и совершенствования правового регулирования данной сферы, в частности об установлении ответственности работодателя за пребывание и убытие мигрантов, об оптимизации механизма квотирования иностранной рабочей силы", - сказано в пресс-релизе.

Бастрыкин также "поручил продолжить практику проведения специальных рейдов в местах скопления приезжих, в том числе на торговых точках, строительных объектах, в этнических кафе, спортивных клубах и хостелах с целью выявления правонарушений в сфере миграции, а также продолжить принимать меры к выполнению воинской обязанности натурализованными гражданами".

По данным СК, за 4 месяца 2024 года мигрантами совершено 14 070 преступлений. На 40% увеличилось число изнасилований, на 13% возросло количество тяжких деяний, совершенных иностранными гражданами.

"Более чем втрое увеличилось число преступлений, совершенных лицами, незаконно находящимися на территории Российской Федерации", - отметили в ведомстве.

За 4 месяца 2024 года на четверть возросло количество направленных в суд уголовных дел, находившихся в производстве следственных органов СК России в отношении иностранных граждан.

"Наряду с преступлениями самих иностранных граждан подразделениями Следственного комитета России расследуются дела в отношении должностных лиц, совершивших преступления в сфере миграционного учета. По сравнению с прошлым годом вдвое возросло количество возбужденных уголовных дел данной категории, привлечены к уголовной ответственности 77 фигурантов, среди которых 31 обвиняемый - это сотрудники миграционных подразделений органов внутренних дел", - добавили в ведомстве.

На совещании Бастрыкин заявил, что "антисоциальное поведение приезжих и их детей имеет серьезный деструктивный потенциал". Он добавил, что "сводки пополняются новыми и новыми инцидентами, которые увеличивают недовольство миграционной ситуацией".

Александр Бастрыкин СКР
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