Прекращена подача электроэнергии на Запорожскую АЭС по основной линии 750 кВ

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Подача электроэнергии по основной линии 750 кВ прекращена на Запорожской АЭС (ЗАЭС), сообщили в четверг представители станции.

"На Запорожской АЭС в 13:31 (по Москве – ИФ) была отключена линия 750 кВ "Днепровская". Угроз нарушений пределов безопасности нет. Причины отключения выясняются", - сказано в телеграм-канале ЗАЭС.

Снабжение станции осуществляется по резервной линии 330 кВ. Представители ЗАЭС подчеркнули, что радиационный фон на станции и в окрестностях не изменился и не превышает естественных фоновых природных значений.

О прекращении подачи электричества по основной линии 750 кВ в четверг сообщило МАГАТЭ в соцсети X. По данным агентства, это связано с коротким замыканием.

Электроснабжение ЗАЭС обычно осуществляется по двум линиям: основной 750 кВ "Днепровская" и резервной – 330 кВ "Феросплавная -1".

Запорожская АЭС – самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").