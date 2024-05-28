Лихачев обсудил с Гросси усилия по обеспечению безопасности Запорожской АЭС

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на встрече с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в в Калининграде подтвердил готовность активно сотрудничать с Агентством по вопросам обеспечения безопасности Запорожской АЭС .

"Безопасность Запорожской АЭС была ключевой темой консультаций. Алексей Лихачев подтвердил готовность российской стороны продолжать активную работу по обеспечению безопасной эксплуатации ЗАЭС в условиях непрекращающихся украинских провокаций", - говорится в сообщении "Росатома".

Также глава "Росатома" "предметно коснулся взаимодействия с экспертами МАГАТЭ, находящимися на станции".

Гросси же представил свою оценку ситуации за ЗАЭС.

"Были затронуты также другие аспекты сотрудничества России и МАГАТЭ, в частности, касающиеся перспектив развития мировой ядерной энергетики", - отмечается в сообщении. Стороны подтвердили договоренность продолжать контакты на регулярной основе.

В состав российской делегации под руководством Лихачева вошли руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий, представители МИД России, войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России и Росгвардии.