Прямые иностранные инвестиции в экономику Грузии в I квартале упали в 2,8 раза

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в экономику Грузии в январе-марте 2024 года составили $201,4 млн против $566,4 млн за аналогичный период прошлого года, сократившись в 2,8 раза, сообщила Национальная служба статистики Грузии.

По данным службы, сокращение связано со снижением сумм поступления по всем трем составляющим прямых иностранных инвестиций: акционерный капитал - в 4,5 раза, до $75,9 млн, реинвестирование - в 2,1 раза, до $92,5 млн, долговые обязательства - на 7,8%, до $32,9 млн.

По объему ПИИ в Грузию в первом квартале лидируют Турция - $42,4 млн (снижение на 10,2%), Чехия - $41,5 млн (годом ранее ПИИ не осуществлялись), США - $33,7 млн (на 38,4% меньше), Нидерланды - $32,3 млн (падение в 7,4 раза), Маршалловы острова - $22,3 млн (снижение на 4,2%). На долю Японии пришлось $19,3 млн (падении в 3,3 раза), Китая - $13,9 млн (снижение на 30,2%), Азербайджана - $12,7 млн, Мальты - $11,7 млн, Дании - $10,2 млн. По остальным странам-инвесторам статданные свидетельствуют об оттоке ПИИ на $38,6 млн в первом квартале.

В 2023 году ПИИ в экономику Грузии снизились на 24% до $1,6 млрд после роста в 2022 году в 1,6 раза до $2 млрд.