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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:38

Словения признала государственность Палестины

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Парламент Словении во вторник признал независимость Палестины, сообщает словенская телерадиокомпания RTVSLO.

По ее данным, за признание независимости палестинского государства высказались 52 из 53 присутствовавших депутатов от правящей коалиции. Представители оппозиции на заседании не присутствовали.

Словения стала 147-м государством ООН и десятой страной ЕС, признавшей Палестину.

Голосованию предшествовало длительное обсуждение ряда процедурных вопросов, депутаты от оппозиции пытались затянуть процесс.

В конце мая правительство Словении поддержало предложение о признании палестинского государства и попросило парламент утвердить это решение.

Ранее в мае палестинское государство официально признали Испания, Ирландия и Норвегия. Этот шаг вызвал резкую критику со стороны Израиля.

Хроника 07 октября 2023 года – 04 июня 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Словения Палестина
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