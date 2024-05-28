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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:40

Вашингтон против применения Киевом оружия США вне зоны украинского конфликта

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Администрация США не поощряет нанесение ударов при помощи переданного Киеву американского оружия по целям за пределами зоны украинского конфликта, сообщил во вторник на брифинге представитель Госдепа Мэттью Миллер.

"Наша политика заключается в том, что мы не поощряем и не позволяем удары за пределами Украины", - сказал он журналистам.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее в мае заявил, что, по его мнению, Украина может в рамках самообороны наносить удары по военным целям за пределами страны.

США Украина
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