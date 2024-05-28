В ЕС обсудят возможность отменить ограничения по применению ВСУ западного оружия

Генсек НАТО сказал, что каждая страна будет принимать такое решение на национальном уровне

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Министры обороны стран Евросоюза 28 мая обсудят возможность разрешить Украине использовать западное оружие по целям за пределами ее территории, заявил перед этой встречей глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Также стоит вопрос о том, позволим ли мы использовать вооружение за территорией Украины, на территории России. Некоторые страны-члены начали решать этот вопрос. Это еще одна важная тема, которую нужно обсудить сегодня", - сказал Боррель.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что каждая страна принимает решение по этому поводу на национальном уровне.

"Снятие ограничений - это национальные решения, а не решение всего НАТО. Некоторые союзники не вводили таких ограничений на вооружения, которые они поставили Украине, другие же - ввели. Я считаю, сейчас настало время пересмотреть эти ограничения", - сказал он в Брюсселе.

Он отметил, что решения отдельных стран снять такой запрет не делают Североатлантический альянс участником конфликта.

Ранее ряд европейских стран выступили против такого шага. Так, премьер-министр Италии Джорджа Мелони 26 мая выразила несогласие с использованием оружия, поставляемого Украине, по целям за пределами ее границ.