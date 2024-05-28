Кремль отметил отсутствие единства на Западе в вопросе об использовании оружия Киевом

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU -В Кремле видят, что на Западе нет единого мнения по вопросу об использовании оружия стран НАТО для ударов по территории России, но это не отменяет безответственности заявления генсека альянса Йенса Столтенберга.

"Мы видим, что единства мнений в западном лагере по этому вопросу нет. Есть "горячие головы", которые делают абсолютно безответственные, провокационные заявления, к коим я отношу недавнее заявление господина Столтенберга", - сказал RT пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил, что в западном лагере есть и те, "то задается вопросом, а нужно ли дальше так эскалировать".

"Ситуация становится все хуже, оголтелый военный запал западников начинает доминировать. Нам надо принимать меры, нам надо стоять на своем и продолжать СВО", - сказал Песков.