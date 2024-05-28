Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

Кремль отметил отсутствие единства на Западе в вопросе об использовании оружия Киевом

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU -В Кремле видят, что на Западе нет единого мнения по вопросу об использовании оружия стран НАТО для ударов по территории России, но это не отменяет безответственности заявления генсека альянса Йенса Столтенберга.

"Мы видим, что единства мнений в западном лагере по этому вопросу нет. Есть "горячие головы", которые делают абсолютно безответственные, провокационные заявления, к коим я отношу недавнее заявление господина Столтенберга", - сказал RT пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил, что в западном лагере есть и те, "то задается вопросом, а нужно ли дальше так эскалировать".

"Ситуация становится все хуже, оголтелый военный запал западников начинает доминировать. Нам надо принимать меры, нам надо стоять на своем и продолжать СВО", - сказал Песков.

Дмитрий Песков НАТО Кремль Запад Йенс Столтенберг Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

К российско-китайскому проекту создания лунной базы присоединились 12 стран

ГАИ сосредоточит камеры фотовидеофиксации на самых аварийных участках

ГАИ сосредоточит камеры фотовидеофиксации на самых аварийных участках

Аэропорт Элисты после двухлетнего перерыва принял первый рейс

Аэропорт Элисты после двухлетнего перерыва принял первый рейс

СДЭК намерен возобновить выдачу посылок в ПВЗ не позднее 29 мая

СДЭК намерен возобновить выдачу посылок в ПВЗ не позднее 29 мая

ЦИК оценил расходы на мартовские выборы президента в 29,8 млрд рублей

Суд 13 июня рассмотрит иск об изъятии 1,4 млрд руб. у Ходорковского и Лебедева

Суд 13 июня рассмотрит иск об изъятии 1,4 млрд руб. у Ходорковского и Лебедева

Главный инженер шахты "Листвяжная" получил срок по делу о гибели 51 человека

Краснодарский край и Санкт-Петербург лидируют по числу ИП на душу населения

Минцифры планирует представить проект Цифрового кодекса в середине 2025 года

Минцифры планирует представить проект Цифрового кодекса в середине 2025 года
Паводок в России

Вода ушла из 80 домов и 80 участков в Кургане

Вода ушла из 80 домов и 80 участков в Кургане
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });