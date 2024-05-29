Украина в июне получит десятки тысяч артиллерийских снарядов в рамках чешской инициативы

Премьер-министр Чехии Петр Фиала Фото: EPA/ТАСС

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В июне в рамках чешской инициативы по помощи Киеву на Украину планируется доставить десятки тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм, сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

"Как я и обещал, первые десятки тысяч боеприпасов калибра 155 мм будут доставлены в июне", - цитируют СМИ заявление политика на неформальной встрече в Праге лидеров пяти стран Евросоюза, которые обсудили дальнейшие шаги по оказанию военной помощи Украине.

Фиала добавил, что Киев "может ожидать первую партию уже в ближайшие дни".

Ранее он анонсировал, что Чехия уже заключила контракты на поставку 180 тыс. артиллерийских боеприпасов для Украины.

Фиала отметил, что собранные на данный момент около 1,6 млрд евро поступили от 15 стран-членов ЕС и НАТО, не вдаваясь в подробности.

В распространенном по итогам встречи совместном заявлении участников говорится, что это позволит передать Киеву до конца 2024 года около 500 тыс. снарядов.

Чешский премьер в своем выступлении также поддержал позицию генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, заявившего, что западные страны должны отменить ограничения, которые запрещают Украине использовать предоставленное оружие для нанесения ударов по территории России, сообщают СМИ.

В организованной Чехией встрече помимо Фиалы приняли участие президент Польши Анджей Дуда, премьер-министры Нидерландов Марк Рютте, Дании Метте Фредериксен, Латвии Эвика Силиня, а также украинский премьер Денис Шмыгаль и представители США.