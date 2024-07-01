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Президент Бразилии рассчитывает на урегулирование конфликта на Украине через переговоры

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал к урегулированию конфликта на Украине за столом переговоров.

"Этот конфликт возможно урегулировать за столом переговоров", - приводят его слова бразильские СМИ.

Он отметил, что осложнения ситуации было возможно избежать при более активной роли СБ ООН.

Лула де Силва добавил, что направил советника по международным вопросам Селсу Аморима на Украину и в Россию для обсуждения возможностей урегулирования конфликта.

"Я готов оказать содействие", - отметил он.

Луис Инасиу Лула да Силва Бразилия
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