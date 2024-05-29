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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:58

Финляндия не планирует отправлять на Украину военных инструкторов

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Финляндия продолжит обучение украинских солдат, но будет делать это не на украинской земле, заявил журналистам министр обороны страны Антти Хяккянен.

"Финляндия сохранит высокий уровень поставок оборонной техники, и в ближайшие годы также будет оказывать помощь в обучении. Но обучение будет проводиться для профессиональных военных и резервистов вне пределов Украины. На данный момент мы не рассматриваем тренировочные миссии на украинской земле", - сказал он и обосновал свое решение тем, что Украина является зоной боевых действий.

Министры обороны стран Евросоюза и министры иностранных дел стран НАТО на этой неделе обсудят вопросы, связанные с обучением украинских солдат на украинской земле. Тема обсуждается в связи с тем, что Франция сейчас ведет переговоры с Украиной об отправке на Украину своих военных инструкторов.

"Финляндия не намерена делать то же самое", - заявил Хяккянен и отказался комментировать планы Франции. По его словам, каждая страна сама определяет, где проводить обучение.

Сама Финляндия ведет подготовку украинских солдат в Великобритании и Польше.

НАТО Украина Финляндия Франция Евросоюз Антти Хяккянен
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