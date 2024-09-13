Финляндия предоставит Украине очередной пакет военной помощи на 118 млн евро

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Финляндия отправит на Украину 25-ю по счету партию военной помощи стоимостью 118 млн евро.

Решение об очередном пакете поставок военной техники Киеву было принято утром 13 сентября на совместном заседании президента и правительства Финляндии, сообщает портал Yle.

В общей сложности финские власти предоставили Украине военную помощь на 2,3 млрд евро.

Содержание и другие детали нового пакета не разглашаются.

При оказании помощи учитывались как потребности Украины, так и состояние ресурсов Сил обороны Финляндии, отмечает Yle.