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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:40

Путин сообщил об иностранных специалистах на Украине, обслуживающих высокоточное оружие

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - На Украине под видом иностранных наемников находятся специалисты, которые обслуживают западное высокоточное оружие, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Это, так называемые наемники, но под видом наемников там специалисты находятся. Был вопрос по высокоточному оружию большой дальности. А кто этим оружием управляет, кто его обслуживает? Конечно, эти самые инструкторы под видом наемников. Они есть, и они несут потери", - сказал он журналистам.

Комментируя сообщения о возможной отправке на Украину французских военных, Путин заявил: "Что касается того, что на Украине могут быть или есть наемники, то мы об этом знаем хорошо. Здесь ничего нового нет. Военные на Украине говорят о том, что они там могут появиться, но они же там находятся. Мы в эфире слышим то английскую речь, то французскую, польскую".

При этом он допустил, что официальные заявления о возможной отправке на Украину иностранных военных "могут быть связаны с тем, что им, видимо, все труднее скрывать эти потери, поэтому, может быть, настало время, показать, что они там официально присутствуют, чтобы и потери показывать реально, легально".

Владимир Путин Украина
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