США обеспокоены ударами Украины по объектам предупреждения о ракетном нападении в РФ

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Вашингтон заявил Киеву об обеспокоенности в связи с попытками ударов по российским радиолокационным станциям, которые обеспечивают обычную противовоздушную оборону, а также предупреждают о ядерных пусках на Западе, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

"Соединенные Штаты обеспокоены недавними ударами Украины по российским объектам раннего предупреждения о ракетном нападении", - сказал американский чиновник на условиях анонимности.

Он пояснил, что "эти объекты не вовлечены" в действия России на Украине. В то же время они "являются уязвимыми местами, поскольку Россия может заподозрить, что ее стратегические средства сдерживания становятся мишенью", а это "может подорвать ее способность поддерживать ядерное сдерживание против Соединенных Штатов".

Издание пишет, что официальные представители в США заявили: они "с пониманием относятся к тяжелому положению Украины", в администрации Штатов активно обсуждается вопрос о снятии ограничений на использование предоставленного США оружия для нанесения ударов по территории России.

"В то же время, по словам американского чиновника, если российские средства раннего предупреждения будут ослеплены украинскими атаками даже частично, это может нанести ущерб стратегической стабильности между Вашингтоном и Москвой", - говорится в публикации.

По словам источника газеты, "Россия может подумать, что у нее уменьшилась способность обнаруживать ядерную активность против нее на ранней стадии, что может стать проблемой".

Ранее New York Times со ссылкой на источники сообщала, что президент Байден близок к отмене запрета на использование ВСУ американского оружия на территории РФ.