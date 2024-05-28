Путин заявил, что высокоточные удары ВСУ по России невозможны без космической разведки

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг не может не понимать, что удары украинских военных высокоточным западным оружием большой дальности по территории России могут быть осуществлены только с помощью средств космической разведки при помощи высококвалифицированных специалистов, заявил президент Владимир Путин.

"Если он говорит о возможности нанесения ударов по российской территории высокоточным оружием большой дальности, он, как человек, который возглавляет военно-политическую организацию, хоть и является гражданским человеком, как я, но он все-таки должен знать, что высокоточное оружие большой дальности не может быть использовано без космических средств разведки", - сказал Путин на пресс-подходе по итогам визита в Узбекистан.

Кроме того, по его словам, "выбор цели и так называемое полетное задание могут вносить только высококвалифицированные специалисты на основе этих технических разведданных".

В случае с такими ударными системами, как Storm Shadow, эти полетные задания могут вноситься автоматически "без всякого присутствия украинских военнослужащих", отметил Путин.

"Кто это делает? Это делают те, кто производит, и те, кто якобы поставляют на Украину эти системы ударные. Вообще без участия может происходить, и происходит, без участия украинских военнослужащих", - сказал он.

Другие системы, например, ATACMS, по его словам, программируются на основе данных космической разведки, и цели "доводятся в автоматическом порядке" до расчетов.

"Они могут даже не понимать, что они вводят. И украинский расчет вводит соответствующее полетное задание", - сказал Путин.

Но это задание, подчеркнул президент, "готовится не украинскими военнослужащими, а представителями стран НАТО".

"Ну, так вот. Эти представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, они должны, вообще, отдавать себе отчет, с чем они играют. Они должны помнить о том, что это, как правило, государства с небольшой территорией и с очень плотным населением. И это фактор, который они должны иметь в виду прежде, чем говорить о нанесении ударов вглубь российской территории", - сказал Путин.