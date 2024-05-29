Хуситы утверждают, что сбили американский дрон над Йеменом

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Йеменские повстанцы хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper над центральной частью Йемена, заявил в соцсети представитель мятежников генерал Яхья Сари.

"В среду утром силы ПВО йеменских вооруженных сил (так хуситы называют свои военизированные формирования - ИФ) сбили беспилотник MQ-9, который выполнял враждебные миссии в воздушном пространстве мухафазы Мариб", - заявил Сари.

Отмечается, что для удара по дрону использовалась зенитная ракета местного производства.

Сари напомнил, что несколько дней назад беспилотник такой же модели также был сбит хуситами над Йеменом. А за все последние месяцы противостояния с США время хуситы, по их утверждениям, сбили шесть подобных дронов.

Хуситы обстреливают суда в Красном море, утверждая, что делают это в ответ на израильскую военную операцию против ХАМАС. США и Великобритания регулярно наносят удары по средствам и объектам хуситов в Йемене.