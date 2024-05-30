Дружественным владельцам евробондов Банка развития Белоруссии предложили выплаты в белрублях

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Держатели еврооблигаций Банка развития Республики Беларусь (БРРБ) из дружественных стран могут получить выплаты по ним в белорусских рублях, сообщил белорусский Минфин.

"Данное решение (постановление правительства Белоруссии от 28 мая 2024 года - ИФ) позволяет владельцам еврооблигаций из дружественных юрисдикций, которые приобрели бумаги до даты принятия указанного постановления, получать выплаты, включающие номинальную стоимость облигаций и накопленный процентный доход, в том числе через депозитарии-нерезиденты", - говорится в сообщении.

В Минфине отметили, что процедура аналогична порядку, установленному для расчетов по суверенным еврооблигациям Белоруссии. Расчеты будут производиться в белорусских рублях по официальному курсу к доллару США, установленному Национальным банком Белоруссии на дату перечисления денежных средств держателю еврооблигаций, поясняется в сообщении.

Для получения выплат держатели еврооблигаций должны пройти процедуру верификации и обеспечить перевод бумаг на счет эмитента (БРРБ). Кроме того, для всех держателей доступна опция выкупа еврооблигаций эмитентом по цене 30% от номинальной стоимости ценной бумаги.

"Принятое постановление направлено на защиту интересов держателей еврооблигаций Банка развития Республики Беларусь и обеспечение возможности получения ими выплат в условиях санкционных ограничений", - подчеркнули в Минфине.

3 мая 2024 года БРРБ сообщил, что зарезервировал средства на выплату купонов и погашение еврооблигаций, но не может в настоящее время исполнить свои обязательства перед держателями из-за отсутствия доступа к западной расчетно-клиринговой системе.

"В силу недоступности определенной условиями эмиссии западной расчетно-клиринговой инфраструктуры, что обусловлено недружественными действиями ряда иностранных государств в отношении республики Беларусь и Банка развития (повлекшими за собой, среди прочего, закрытие корреспондентских счетов в долларах США и отключение от системы SWIFT), у Банка развития отсутствует техническая возможность направления сумм основного долга и накопленного процентного дохода с датами уплаты 2 мая 2023 года, 2 ноября 2023 года, 2 мая 2024 года в пользу платежного агента (Citibank, N.A., London Branch)", - говорилось в сообщении банка.

Речь идет о еврооблигациях на $500 млн (международные идентификационные коды ISIN XS1904731129 и US25161EAA91).

В апреле 2019 года БРРБ разместил еврооблигации на $500 млн под 6,75% годовых с погашением 2 мая 2024 года. Организаторами размещения стали Citigroup и Raiffeisen Bank International Group. Депозитарием выступают Clearstream Banking S.A., DTCC и Euroclear Bank.

БРРБ создан в 2011 году в соответствии с указом белорусского президента. Банк финансирует проекты, включенные в государственные программы, осуществляет кредитную поддержку белорусского экспорта, участвует в программе развития малого бизнеса.

С конца марта 2022 года БРРБ наряду еще с двумя белорусскими банками (Белагропромбанком и банком "Дабрабыт") по решению Еврокомиссии отключен от системы SWIFT в рамках очередного пакета санкций в отношении Белоруссии.