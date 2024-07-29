Банк России определил порядок выплат по евробондам Банка развития Белоруссии инвесторам РФ

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Банк России определил порядок выплат по еврооблигациям Банка развития Республики Беларусь (БРРБ) в адрес российских инвесторов, сообщил регулятор.

Выплаты будут совершаться, минуя зарубежные институты. Для этого НРД составит список владельцев еврооблигаций и направит его эмитенту. Российскому инвестору необходимо будет через свой депозитарий направить НРД инструкцию и самостоятельно подать эмитенту заявку на исполнение обязательств в белорусских рублях или на выкуп еврооблигаций. Заявки должны в том числе содержать отказ от претензий к эмитенту.

Для получения выплат по еврооблигациям в белорусских рублях держателю бумаги необходимо также подтвердить свой дружественный статус и факт приобретения ценной бумаги до 28 мая 2024 года, отмечает регулятор.

После проверки документов эмитент сможет направить денежные средства в НРД для их дальнейшей передачи инвесторам, подавшим заявку на исполнение обязательств в белорусских рублях. Инвесторы, подавшие заявку на выкуп, получат выплаты напрямую от эмитента. После получения выплат по еврооблигациям ценные бумаги будут списаны со счетов владельцев и зачислены на счет эмитента, открытый в НРД.

Выпуск на $500 млн с погашением в мае 2024 года БРРБ разместил в 2019 году под 6,75%. В начале мая этого года эмитент сообщил, что зарезервировал средства на выплату купонов и погашение еврооблигаций, но не может исполнить свои обязательства перед держателями из-за отсутствия доступа к западной расчетно-клиринговой системе.

В конце мая белорусский Минфин заявил, что держатели еврооблигаций БРРБ из дружественных стран могут получить выплаты по ним в белорусских рублях. Постановление правительства Белоруссии позволяет владельцам еврооблигаций из дружественных юрисдикций, которые приобрели бумаги до даты принятия документа (это 28 мая 2024 года), получать выплаты, включающие номинальную стоимость облигаций и накопленный процентный доход, в том числе через депозитарии-нерезиденты, объяснил Минфин.

В министерстве отметили, что процедура аналогична порядку, установленному для расчетов по суверенным еврооблигациям Белоруссии. Расчеты будут производиться в белорусских рублях по официальному курсу к доллару США, установленному Национальным банком Белоруссии на дату перечисления денежных средств держателю еврооблигаций.

Для получения выплат держатели еврооблигаций должны пройти процедуру верификации и обеспечить перевод бумаг на счет эмитента. Кроме того, для всех держателей доступна опция выкупа еврооблигаций эмитентом по цене 30% от номинальной стоимости ценной бумаги.