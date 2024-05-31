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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:03

Йеменские хуситы заявили об ударе по американскому авианосцу "Эйзенхауэр"

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Йеменские мятежники-хуситы взяли на себя ответственность за нападение на американский авианосец "Эйзенхауэр" в Красном море, сообщает в пятницу подконтрольный хуситам телеканал "Аль-Масира".

"Ракетные и военно-морские силы провели совместную операцию против американского авианосца "Эйзенхауэр" в Красном море с использованием нескольких крылатых и баллистических ракет", - заявил представитель хуситов Яхья Сари, добавив, что "удар был точным".

Сари подчеркнул, что нападение стало ответом на совершенные в ночь на пятницу США и Великобританией авиаудары по объектам движения на территории Йемена.

В миреХуситы атаковали три судна и два эсминца США в Индийском океане и Красном мореЧитать подробнее

"Авиаудары США и Великобритании по гражданским объектам являются грубым нарушением международного права и военным преступлением. (...) Мы без колебаний, прямо и незамедлительно ответим на любую агрессию, поставим перед собой цель поразить объекты США и Великобритании", - подчеркнул Сари.

В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли серию авиаударов по объектам хуситов в трех провинциях Йемена. По данным хуситов, в результате ударов погибли 16 человек, еще более 40 получили ранения.

Накануне лидер хуситов Абдул-Малик Аль-Хуси заявил, что движение планирует увеличить количество атак по судам, направляющимся в израильские порты.

Аль-Хуси отметил, что, по его данным, с ноября хуситы атаковали 129 судов в районе Йемена. В настоящее время они предпринимают атаки на все суда, которые направляются в Израиль, в том числе и через находящееся на существенном отдалении от Йемена Средиземное море.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. После этого хуситы, которые в настоящее время контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии, стали обстреливать суда в Красном море. В ответ США и Великобритания регулярно наносят удары по объектам хуситов в Йемене.

Йемен США Красное море
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