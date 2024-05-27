Хуситы атаковали три судна и два эсминца США в Индийском океане и Красном море

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Йеменские хуситы заявили в понедельник о проведенных атаках на суда и корабли в Индийском океане и Красном море, сообщает Times of Israel.

Представитель хуситов Яхья Сари не уточнил, когда мятежники осуществили эти атаки. Он пояснил, что обстрелам подверглись судно Larego Desert и контейнеровоз MSC Mechela в Индийском океане, а также судно Minerva Lisa в Красном море. Какие именно эсминцы США атаковали хуситы, он не уточнил.

Американские военные пока не прокомментировали эти заявления.

Израиль, тем временем, продолжил в понедельник боевые операции в секторе Газа на фоне критики со стороны многих западных официальных лиц.

США на фоне авиаудара Израиля в районе Рафаха, который задел лагерь беженцев и привел к гибели десятки человек, призвали принимать меры предосторожности, чтобы защитить гражданские лица. В Белом доме отметили, что несмотря на то, что Вашингтон понимает, что атака была нацелена на высокопоставленных лиц ХАМАС, но тем не менее, считает, что Израиль должен разобраться, почему на практике она привела к гибели мирных граждан.

Кроме того, Италия, Франция, а также глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудили эту атаку, призвали остановить военную операцию, указав на то, что для палестинцев сектора Газа больше не осталось безопасных зон, где можно было бы переждать боевые действия.

Сам премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал эту атаку "трагическим инцидентом" и пообещал, что Израиль займется его расследованием. Командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) также пообещало провести разбирательство.

В секторе Газа медики заявили, что как минимум 45 человек погибли в результате авиаудара Израиля по палаточному лагерю беженцев в Рафахе.

Между тем, в Египте в понедельник заявили, что собираются провести расследование инцидента со стрельбой близ границы с анклавом, в результате которого погиб человек. По данным The Jeruslaem Post, речь идет о египетском военнослужащем. Согласно информации издания, произошла перестрелка между египетскими и израильскими военными.

В ЦАХАЛ в понедельник сообщили, что в ходе операций в анклаве израильские силы уничтожили подземный тоннель длиной 800 метров, который использовала группировка ХАМАС. Военнослужащие провели операции в городе Джебалия на севере сектора Газа, обнаружили тайники с оружием и ликвидировали несколько хамасовцев. Также боевые действия шли и в центральной части сектора Газа.

Западные СМИ в понедельник сообщили со ссылкой на источники в Египте, что как минимум 123 грузовика с гуманитарной помощью и топливом пересекли КПП "Керем-Шалом" со вчерашнего дня, но к текущему моменту гражданам сектора Газа так и не раздали ее. Неназванный источник, сотрудник ООН, заявил, что помощь раздать невозможно из-за ракетных ударов, которые наносит ЦАХАЛ.

При этом сотни израильтян вышли в понедельник на улицы городов Израиля, чтобы выразить протест операции в Рафахе и призвать к перемирию. В Тель-Авиве они принесли плакаты, призывающие остановить боевые действия. При этом там же собирались протестующие с противоположными взглядами. Они назвали демонстрантов, требующих мира, "предателями", и посоветовали им отправиться "протестовать в сектор Газа". Около 250 демонстрантов также собрались в Хайфе на севере Израиля.