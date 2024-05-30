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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:24

Хуситы намерены активизировать атаки по идущим в Израиль судам

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Йеменские мятежники-хуситы планируют увеличить количество атак по судам, направляющимся в израильские порты, заявил в четверг лидер группировки Абдул-Малик Аль-Хуси в телеобращении.

"Идет четвертая фаза нашей операции. Она будет усиливаться как количественно, так и качественно", - приводит его слова иранский телеканал PressTV.

В миреХуситы атаковали три судна и два эсминца США в Индийском океане и Красном мореЧитать подробнее

Аль-Хуси отметил, что, по его данным, с ноября хуситы атаковали 129 судов в районе Йемена. На этой неделе мятежники провели 12 операций против судов в Красном, Аравийском, Средиземном морях и Индийском океане.

О старте четвертой фазы хуситы заявили в начале мая. Она предусматривает атаки на все суда, которые нарушают решение хуситов о запрете на проход в Израиль и направляются туда, в том числе через находящееся на существенном отдалении от Йемена Средиземное море.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. После этого хуситы, которые в настоящее время контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии, стали обстреливать суда в Красном море. В ответ США и Великобритания регулярно наносят удары по средствам и объектам хуситов в Йемене.

Йемен Израиль Средиземное море
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