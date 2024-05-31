Трамп намерен оспорить обвинительный приговор суда

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Экс-президент США Дональд Трамп заявил о намерении оспорить обвинительный приговор по делу о фальсификации документов.

"Мы будем подавать апелляцию. Мы подадим апелляцию по многим пунктам: он (судья - ИФ) не позволил нам допустить свидетелей, не позволил нам высказаться, не позволил нам ничего. Судья был тираном", - заявил Трамп, выступая в пятницу с обращением в Trump Tower в Нью-Йорке.

Экс-президент добавил, что плохое отношение судьи к свидетелю Роберту Костелло "идет от Белого дома". Он назвал нынешнего президента США Джо Байдена "худшим в истории нашей страны, самым некомпетентным, самым глупым президентом".

По его словам, в Белом доме считают, что Байден сможет победить на выборах только "выигрывая в судах, потому что они не могут выиграть на избирательных участках".

В четверг Трамп был признан виновным по всем 34 пунктам обвинения. Теперь суду предстоит определить наказание для бывшего президента США.

Ранее на этой неделе суд 12 присяжных в Нью-Йорке приступил к обсуждению уголовного дела Трампа. Слушания по делу экс-президента стартовали в Нью-Йорке в апреле этого года.

Это первый в истории США случай, когда бывший глава государства предстал перед судом по уголовному делу.

В рамках этого разбирательства, которое в СМИ часто называют "делом Сторми Дэниелс", Трампу вменяют фальсификацию документов. В январе 2018 года газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждалось, что в 2006 году Трамп якобы состоял в отношениях с порноактрисой Сторми Дэниелс, а незадолго до президентских выборов 2016 года заплатил ей $130 тыс. за молчание. Сам Трамп заверял, что личных отношений с Дэниелс у него не было.

В апреле 2023 года прокурор Манхэттена Элвин Брэгг предъявил Трампу в рамках "дела Сторми Дэниелс" обвинения по 34 пунктам, касающимся фальсификации деловых документов и преступного сговора.

Против Трампа выдвинули обвинения еще по трем делам. Речь идет о штурме демонстрантами Капитолия, незаконном хранении секретных документов, а также о предполагаемых нарушениях, связанных с бизнесом бывшего главы государства.

Трамп не признает себя виновным ни по одному из дел. Политик и его союзники неоднократно заявляли, что обвинения в его адрес политически мотивированы.

Ранее в этом году Трамп на праймериз де-факто обеспечил себе выдвижение кандидатом в президенты США от республиканцев. Президентские выборы состоятся в ноябре 2024 года.