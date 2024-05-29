В Нью-Йорке присяжные начали обсуждать уголовное дело Трампа

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Суд из 12 нью-йоркских присяжных приступил к обсуждению уголовного дела бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает The Hill.

Судебный процесс завершился во вторник, на протяжение всего дня адвокаты Трампа и прокуроры штата выступали с заключительными аргументами.

The Hill отмечает, что неясно, насколько быстро присяжные вынесут вердикт.

Слушания по делу Трампа начались в середине апреля. Это первый в истории США случай, когда бывший глава государства предстал перед судом по уголовному делу.

В рамках этого разбирательства, которое в СМИ называют "делом Сторми Дэниелс", Трампу вменяют фальсификацию документов. В январе 2018 года газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждалось, что в 2006 году Трамп якобы состоял в отношениях с порноактрисой Сторми Дэниелс, а незадолго до президентских выборов 2016 года заплатил ей $130 тысяч за молчание. Сам Трамп заверял, что личных отношений с Дэниелс у него не было.

В апреле 2023 года прокурор Манхэттена Элвин Брэгг предъявил Трампу в рамках "дела Сторми Дэниелс" обвинения по 34 пунктам, касающимся фальсификации деловых документов и преступного сговора.

Против Трампа выдвинули обвинения еще по трем делам. Речь идет о штурме его сторонниками Капитолия, незаконном хранении секретных документов, а также о предполагаемых нарушениях, связанных с бизнесом экс-президента.

Трамп не признает себя виновным ни по одному из дел. Политик и его союзники неоднократно заявляли, что обвинения в его адрес политически мотивированы.

Ранее в этом году Трамп на праймериз де-факто обеспечил себе выдвижение кандидатом в президенты США от республиканцев. Президентские выборы состоятся в ноябре 2024 года.