Спикер Палаты представителей США призвал Верховный суд вмешаться в рассмотрение апелляции Трампа

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что Верховному суду страны следует вмешаться в процесс рассмотрения апелляции экс-президента страны Дональда Трампа на вынесенный в Нью-Йорке обвинительный приговор, передают американские СМИ.

Об этом Джонсон сказал в программе на канале Fox News в пятницу. По его словам, некоторые судьи из Верховного суда "очень обеспокоены по поводу всей этой ситуации". "Так что я думаю, им следует разобраться в этой истории, однако это займет немало времени", - отметил спикер Палаты представителей.

В пятницу Трамп заявил, что намерен оспорить обвинительный приговор суда.

Считается, что в настоящее время большинство в Верховном суде США - за судьями, обычно поддерживающими республиканцев, лидером которых является Трамп.

Политика признали виновным по всем 34 пунктам обвинения в рамках дела о фальсификации документов. Теперь суду предстоит определить наказание для бывшего президента США.

Ранее на этой неделе суд 12 присяжных в Нью-Йорке приступил к обсуждению уголовного дела Трампа. Слушания по делу экс-президента стартовали в Нью-Йорке в апреле этого года.

Это первый в истории США случай, когда бывший глава государства предстал перед судом по уголовному делу.

В рамках этого разбирательства, которое в СМИ часто называют "делом Сторми Дэниелс", Трампу вменяют фальсификацию документов. В январе 2018 года газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждалось, что в 2006 году Трамп якобы состоял в отношениях с порноактрисой Сторми Дэниелс, а незадолго до президентских выборов 2016 года заплатил ей $130 тыс. за молчание. Сам Трамп заверял, что личных отношений с Дэниелс у него не было.

В апреле 2023 года прокурор Манхэттена Элвин Брэгг предъявил Трампу в рамках "дела Сторми Дэниелс" обвинения по 34 пунктам, касающимся фальсификации деловых документов и преступного сговора.

Против Трампа выдвинули обвинения еще по трем делам. Речь идет о штурме демонстрантами Капитолия, незаконном хранении секретных документов, а также о предполагаемых нарушениях, связанных с бизнесом бывшего главы государства.

Трамп не признает себя виновным ни по одному из дел. Политик и его союзники неоднократно заявляли, что обвинения в его адрес политически мотивированы.

Ранее в этом году Трамп на праймериз де-факто обеспечил себе выдвижение кандидатом в президенты США от республиканцев. Президентские выборы состоятся в ноябре 2024 года.