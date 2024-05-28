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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:40

Израиль назвал признание палестинского государства "кормлением монстра"

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац раскритиковал признание Испанией, Ирландией и Норвегией палестинского государства и назвал это решение "кормлением террористического монстра", передают во вторник местные СМИ.

"Испания, Норвегия и Ирландия выбрали сотрудничество с террористами Нухбы (одно из военных подразделений ХАМАС) и кормление этого террористического монстра", - заявил Кац европейскому комиссару по делам расширения Оливеру Вархели.

Он добавил, что признание палестинского государства, по его мнению, является "предательством израильских заложников".

Правительство Ирландии во вторник признало Палестину независимым государством и заявило об установлении с палестинцами полноценных дипломатических отношений. Также во вторник правительство Испании высказалось за признание независимости палестинского государства. Об аналогичном решении во вторник объявили и в Осло.

Израиль Ирландия Испания Норвегия Палестина
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