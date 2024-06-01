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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:33

Блинкен и глава МИД Украины обозначили сроки завершения переговоров по мерам безопасности

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Американо-украинские переговоры по долгосрочным мерам безопасности могут завершиться в течение ближайших недель, об этом в телефонном разговоре договорились госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщил американский госдепартамент.

"Они договорились завершить двусторонние переговоры по долгосрочным мерам безопасности в ближайшие несколько недель", - говорится в сообщении.

Госдеп отметил, что Блинкен подчеркнул неизменную поддержку Соединенными Штатами "способности украинской самообороны".

Стороны коснулись "влияния на поле боя недавно прибывшей военной помощи США", Блинкен подтвердил поддержку Соединенными Штатами предстоящего в Швейцарии саммита по Украине.

Как сообщалось, администрация США, не афишируя это, дала Украине разрешение на применение передаваемого Вашингтоном оружия для ударов по территории РФ, но только близ Харькова.

На пресс-конференции в Праге Блинкен не исключил, что цели Украины для нанесения ударов могут быть и в других частях России.

"В дальнейшем мы продолжим делать то, что делали, то есть, по мере необходимости, адаптироваться, - сказал Блинкен. - И это, как я уже говорил, было отличительной чертой нашего сотрудничества. Так будет и впредь", - заявил он.

Politico сообщила, что министр обороны США Ллойд Остин и президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Сингапуре в рамках "Диалога Шангри-ла" планируют обсудить вопрос о возможности расширения географии нанесения Украиной ударов американским оружием по территории России.

Хроника 24 февраля 2022 года – 01 июня 2024 годаВоенная операция на Украине
Дмитрий Кулеба Украина США Энтони Блинкен Госдеп
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