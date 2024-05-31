Финляндия разрешила Украине использовать переданное оружие для атак по России

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Переданное Финляндией Украине оружие можно использовать для атак по России, заявил финский президент Александр Стубб.

"Не будет проблемой, если Украина использует полученное оружие для удара по России. В ситуации войны я не вижу проблемы в том, что оружие, которое предоставляется Украине, также используется для войны", - сказал Стубб в пятницу на встрече с финскими журналистами в Стокгольме.

Он пояснил, что "это относится и к оружию, переданному Украине Финляндией", сообщают финские СМИ.

"Я не вижу в этом никакого риска", - добавил президент.

Стубб принял в пятницу в столице Швеции участие во встрече с лидерами стран Северной Европы. На мероприятии присутствовал и президент Украины Владимир Зеленский, с который финский политик переговорил отдельно.

Ранее в пятницу представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия дала разрешение Украине использовать поставленное Берлином оружие для ударов по целям на территории России.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что странам НАТО пришло время задуматься над отменой запретов на применение передаваемого Киеву оружия для ударов по РФ, так как этого требуют изменившиеся реалии в зоне боевых действий.