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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:27

Офис партии Саакашвили в столице Грузии подвергся ночью нападению неизвестных

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Центральный офис самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) в Тбилиси в ночь на субботу подвергся нападению, - говорится в распространенном заявлении партии (Одним из учредителей ЕНД был бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, отбывающий тюремное наказание - ИФ).

Оппозиционеры утверждают, что в нападении на офис участвовали около 100 человек, которые расписали стены офиса.

"Акция вандализма продолжалась около получаса. Повреждены фасад здания офиса, выбиты стекла. Это ответ агонизирующих властей "Единому национальному движению" за защиту интересов Грузии т поддержку грузинского народа", - говорится в заявлении ЕНД.

МВД пока не делало комментариев по поводу заявления оппозиционной партии о нападении на офис.

Единое национальное движение Михаил Саакашвили Тбилиси Грузия
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