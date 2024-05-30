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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:24

Грузинские НПО попросят Конституционный суд отменить спорные нормы закона об иноагентах

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Грузинские неправительственные организации продолжат борьбу против принятого парламентом закона "О прозрачности иностранного влияния" с использованием всех внутренних и международных механизмов и в ближайшее время подадут иск в Конституционный суд страны, говорится в совместном заявлении нескольких десятков НПО.

"В совместном иске в Конституционный суд мы потребуем отмены спорных норм в законе "О прозрачности иностранного влияния", - сказала журналистам руководитель НПО "Международное общество за справедливые выборы" Нино Долидзе.

Она отметила, что гражданские организации не собираются регистрироваться в реестре Минюста "в качестве иностранных агентов".

Парламент Грузии 14 мая принял в окончательном, третьем чтении закон "О прозрачности иностранного влияния". Президент Грузии Саломе Зурабишвили 18 мая наложила вето на закон, которое было преодолено парламентом 28 мая.

Конституционный суд Саломе Зурабишвили Грузия Нино Долидзе Минюст
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