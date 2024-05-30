Грузинские НПО попросят Конституционный суд отменить спорные нормы закона об иноагентах

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Грузинские неправительственные организации продолжат борьбу против принятого парламентом закона "О прозрачности иностранного влияния" с использованием всех внутренних и международных механизмов и в ближайшее время подадут иск в Конституционный суд страны, говорится в совместном заявлении нескольких десятков НПО.

"В совместном иске в Конституционный суд мы потребуем отмены спорных норм в законе "О прозрачности иностранного влияния", - сказала журналистам руководитель НПО "Международное общество за справедливые выборы" Нино Долидзе.

Она отметила, что гражданские организации не собираются регистрироваться в реестре Минюста "в качестве иностранных агентов".

Парламент Грузии 14 мая принял в окончательном, третьем чтении закон "О прозрачности иностранного влияния". Президент Грузии Саломе Зурабишвили 18 мая наложила вето на закон, которое было преодолено парламентом 28 мая.