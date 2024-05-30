Премьер-министр Грузии пообещал, что майдана в стране не будет

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Майдана в Грузии не будет, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе и назвал несерьезным шагом участие в митинге оппозиции в Тбилиси министров иностранных дел Литвы, Эстонии и Исландии.

"Когда министр иностранных дел участвует в митинге оппозиции в Грузии без ведома своего правительства, это свидетельствует о несерьезности, которая проявляется в этой структуре, но это, конечно, их дело", - сказал Кобахидзе, отвечая на вопросы журналистов.

Премьер ответил и на вопрос о высказанных зарубежными политиками параллелях между украинским Майданом и событиями последних недель в Тбилиси.

"Я хочу сказать всем, майдана в Грузии никто не дождется", - заявил Кобахидзе.

Он напомнил последствия Майдана для Украины.

"Тогда после Майдана дважды реально назначили со стороны украинские власти. В конечном счете тот, кто назначал эти власти, никакой ответственности не понес за последующие события. Украина до 2013 года была государством с территориальной целостностью и экономикой в 200 миллиардов долларов. Сегодня Украина обрушена, и опять-таки за это никто не несет ответственности", - сказал Кобахидзе.

По его словам, грузинские власти берут на себя ответственность за развитие страны.

В Тбилиси проходят акции протеста против намерения правящей партии принять закон об иноагентах. Парламент уже одобрил эту инициативу в трех чтениях, затем президент Саломе Зурабишвили наложила на закон вето. 28 мая парламент преодолел президентское вето.